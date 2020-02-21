Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

22 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun Koyundere-Eski Foça Kavşağı arasında yol yapım çalışması nedeniyle yarın saat 23.59'a kadar yol trafiğe kapatılacak. Ulaşım İzmir- Çanakkale yolu üzerinden gerçekleştirilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir Kuzey Kavşağı 1. kilometresinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur Kavşağı 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden devam ediyor.

Marmaris- Ortaca yolunun 23-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antakya- Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Antalya- Alanya yolunun 19. kilometresinde köprü genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle Antalya istikametinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleşiyor.

Ünye- Fatsa yolunun 0-11. kilometrelerinde köprülerde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Rize- Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerinde tünellerde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Kuşadası- Söke yolunun 4-15. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale, Orhangazi, Balıkesir, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:20 Kaynak: AA
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