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Kara yollarında durum

20 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun Koyundere-Eski Foça Kavşağı arasında yol yapım çalışması nedeniyle yarın saat 23.59'a kadar yol trafiğe kapatılacak. Ulaşım İzmir- Çanakkale yolu üzerinden gerçekleştirilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Mudurnu'dan Nallıhan'a, Göynük-Nallıhan yolu üzerinden sağlanıyor.

Akseki- Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Bursa- Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize- Çayeli yolunun 15-16. kilometrelerinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kuşadası- Söke yolunun 4-15. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Koyundere, Çanakkale, Çandarlı, Nallıhan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:44 Kaynak: AA
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