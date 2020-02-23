Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

23 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Adapazarı- Kaynarca yolunun 30-32. kilometreleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Torbalı- Ödemiş yolunun 52-60. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü yapılıyor.

Bozkır- Hadim yolunun 26-40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Konya yolunun 14. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometreleri arasında alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Sivas yolunun 19-21. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 32-35. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Adapazarı, Kaynarca, Ödemiş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:02 Kaynak: AA
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