Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 22. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları sebebiyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden izin veriliyor.

Kızılcahamam- Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Marmaris ayrımı- Ortaca yolunun 23-24, Tosya- Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kırşehir- Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Kemer- Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 37-40. kilometrelerinde (Akçaabat şehir geçişi) sinyalizasyon bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, Karacabey, Köprülü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:16 Kaynak: AA
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