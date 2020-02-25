Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

23 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 22. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları dolayısıyla Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Adapazarı- Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapım çalışması sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Torbalı- Ödemiş yolunun 52-60, Ermenek- Mut yolunun 18-19 ve Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Göynük-Nallıhan yollarından izin veriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ünye- Fatsa yolunun 0-11. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Orhangazi, Karacabey, Gebze, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:26 Kaynak: AA
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