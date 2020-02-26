Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile Bolu- Düzce il sınırı kesimi 7-8. kilometrelerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatıldı.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 22. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometresinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

İnebolu- Abana yolunun 12 kilometresi ile Bozüyük- İnegöl yolunun 11-12. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve diğer yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 24-26, Kürtün- Gümüşhane yolunun 45-47 ve Akseki- Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu, Karacabey, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:18 Kaynak: AA
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