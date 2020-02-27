Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Karakurt- Kağızman yolunun 22-36. kilometreleri, Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşaklarının 22. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Adapazarı- Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kuşadası- Söke yolunun 13-14. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ermenek- Mut yolunun 18-19 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında Kırşehir- Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ünye- Fatsa yolunun 0-11. kilometrelerindeki köprülerde yürütülen bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Eğirdir- Gelendost yolunun 1-4. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Karacabey, Orhangazi, Kağızman, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:18 Kaynak: AA
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