Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Karakurt- Kağızman yolunun 22-36. kilometrelerinde Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından sağlanıyor.

İstanbul- Kocaeli yolunun Gebze Doğu Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometreleri heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım, Göynük-Nallıhan yollarından gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 23. kilometresinde Yoroz Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Reşadiye- Niksar yolunun 29. kilometresindeki (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 32-35 kilometreleri ile Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yıldızeli- Sivas yolunun 40. kilometresindeki üst geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kağızman, Nallıhan, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:42 Kaynak: AA
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