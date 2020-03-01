Kara yollarında durum - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi

Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle Karakurt- Kağızman yolunun 22-36. kilometreleri trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun 35. kilometresinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametindeki bir şeridi istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Marmaris ayrımı- Ortaca yolunun 23-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılırken, geçişlere diğer bölümden çift yönlü izin veriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kürtün- Gümüşhane yolunun 45-47. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

İnebolu-Abana- Çatalzeytin yolunun 12-13. kilometresinde heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fatsa- Ordu yolunun 36-37 kilometrelerinde (Ordu şehir geçişi) şev akması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kağızman, Karakurt, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Pegasus Havayolları, koronavirüs nedeniyle İtalya ve Irak seferlerini 16 Mart'a kadar durdurdu
Türkiye ile Çin arasında 5 yılda 126 milyar dolarlık ticaret yapıldı Amasya'da üretilen antibakteriyel tulumlar Çin'e gönderiliyor Fındık için sigorta başvuru süresi 10 Mart'ta sona eriyor

Son Dakika Haberleri
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi
11:08 Cüneyt Arkın'dan İdlib şehitleri için duygu dolu paylaşım: Canlarım, kınalı kuzularım...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 15:06:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]