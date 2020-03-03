Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden gerçekleştiriliyor.
Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması sebebiyle Karakurt- Kağızman yolunun 22-36. kilometreleri trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından sürdürülüyor.
Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30, Denizli- Serinhisar yolunun 19-23, Beyşehir- Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ünye- Fatsa yolunun 0-11. kilometrelerindeki köprülerde yürütülen genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Antakya- Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları kapsamında Kırşehir- Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerindeki köprülü kavşak inşaatı nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.
Hopa-Borçka- Artvin yolunun 44-65. kilometrelerindeki tünellerde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım 6 Mart'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.