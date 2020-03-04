Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Polis Akademisi kavşakları 8-9. kilometrelerindeki (Karataş Viyadüğü) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle havalimanı istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri- Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak ve Seydişehir- Akseki yolunun 21-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle Karakurt- Kağızman yolunun 22-36. kilometreleri trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametindeki bir şeridi istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Gökçebey-Yenice- Karabük yolunun 40-41. kilometrelerindeki (Bolkuş Tüneli mevkisi) şev yüzeylerinde çelik ağ onarımı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 44-65. kilometrelerindeki tünellerde başlayan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım 6 Mart'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Polis Akademisi, Karakurt, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:22 Kaynak: AA
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