Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Silivri- Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Marmaris ayrımı- Ortaca yolunun 29-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Akşehir- Yunak yolunun 0-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karakurt- Kağızman yolunun 22-36. kilometrelerindeki Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından gerçekleştiriliyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde, Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri- Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Niksar- Tokat yolunun 22-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hekimhan- Malatya yolunun 28-29. kilometrelinde Sarsap Tüneli'nde yürütülen bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Siverek- Şanlıurfa yolunun 49-51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Büyükçekmece, Selimpaşa, Karakurt, Silivri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:18 Kaynak: AA
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