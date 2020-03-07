Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant- Bolu Batı Kavşağı 0-1'inci kilometrelerinde köprü derz yenileme ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Adapazarı- Kaynarca yolunun 30-32'nci kilometreleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı- Yenişehir Ayrımı yolunun 1-4'üncü kilometreleri arasında heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karakurt- Kağızman yolunun 22-36. kilometreleri arasında Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından sağlanıyor.

İkizdere- İspir yolu 25'inci kilometresinde (Ovit Dağı geçidi) trafiğe kapanırken, ulaşım her iki yönden Ovit tünellerinden gerçekleştiriliyor.

Amasya Çevre Yolu yapım çalışmaları nedeniyle farklı seviyeli kavşak imalatından dolayı, Amasya Otogar Kavşağı mevkisinde bölünmüş yol trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Akseki- Manavgat yolunun 0-12'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke- Mut yolunun 0-7'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93'üncü kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu, Adapazarı, Kaynarca, Karakurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:04 Kaynak: AA
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