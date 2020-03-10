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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.


Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant- Bolu Batı kavşakları 0-1. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 22. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı- Yenişehir ayrımı 1-4 ve Korkuteli- Antalya yolunun 32-35. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ermenek- Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara- Konya yolunun 14. kilometresinde Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Konya istikametinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit, Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ünye- Fatsa yolunun 0-11. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 53. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu, Karacabey, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:52 Kaynak: AA
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