Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant- Bolu Batı kavşakları 0-1. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 22. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı- Yenişehir ayrımı 1-4 ve Korkuteli- Antalya yolunun 32-35. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ermenek- Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara- Konya yolunun 14. kilometresinde Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Konya istikametinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit, Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ünye- Fatsa yolunun 0-11. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 53. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.