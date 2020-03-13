Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

41 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.


Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Konya yolunun 14. kilometresindeki Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 32-44, Turgutlu- Salihli yolunun 45-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Osmaniye- Nurdağı yolunun 45-65, Aksaray- Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Taşova-Erbaa- Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 30-36. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım Bayat Bademleri-Termessos kavşakları ile eski Antalya-Korkuteli yolu servis yolundan sağlanıyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde (Kozlu şehir geçişi) Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Orhangazi, Karacabey, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:14 Kaynak: AA
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