Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara- Konya yolunun 14. kilometresindeki Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Beyşehir- Isparta yolunun 32-44, Turgutlu- Salihli yolunun 45-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Osmaniye- Nurdağı yolunun 45-65, Aksaray- Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Taşova-Erbaa- Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Korkuteli- Antalya yolunun 30-36. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım Bayat Bademleri-Termessos kavşakları ile eski Antalya-Korkuteli yolu servis yolundan sağlanıyor.
Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde (Kozlu şehir geçişi) Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.