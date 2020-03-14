Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gelibolu- Şarköy yolunun 3-4. kilometresinde Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yolları üzerinden gerçekleştiriliyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Silifke- Mut yolunun 0-7, Beyşehir- Isparta yolunun 32-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, Burdur- Antalya yolunun 11. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri- Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürüyor.

Reşadiye- Niksar yolunun 29. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleşiyor.

Çanakkale, Nallıhan, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:48 Kaynak: AA
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