Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gelibolu- Şarköy yolunun 3-4. kilometresinde Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yolları üzerinden gerçekleştiriliyor.
Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Silifke- Mut yolunun 0-7, Beyşehir- Isparta yolunun 32-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, Burdur- Antalya yolunun 11. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kayseri- Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürüyor.
Reşadiye- Niksar yolunun 29. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleşiyor.