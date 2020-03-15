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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey Kavşağı 35'inci kilometresinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa- İnegöl yolunun birinci kilometresindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-18'inci kilometrelerinde bulunan Sabuncubeli Tüneli'nde Manisa istikametinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7'nci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Turhal- Tokat yolunun 37'nci kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48'inci kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 1'inci kilometresinde (KTÜ C Kapısı mevkisi) bulunan yaya üst geçidinde bakım onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Ünye- Fatsa yolunun 0-14'üncü kilometrelerinde bulunan köprülerde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor

Göle- Ardahan yolunun 29-31'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Orhangazi, Karacabey, İnegöl, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:16 Kaynak: AA
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