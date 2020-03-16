Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

17 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapımı nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Mengen- Yeniçağa yolunun 23-25. kilometrelerinde heyelan tehlikesi dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 30-36. kilometrelerinde (Bayat Bademleri-Termossos kavşakları) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım eski Antalya-Korkuteli yolundan sürdürülüyor.

Antakya-Yayladağı- Suriye sınırı yolunun 36-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 39-41. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle yol 10.00-16.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Orhangazi, Altınova, Pozantı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:16 Kaynak: AA
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