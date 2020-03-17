Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden sürdürülüyor.
Seydişehir- Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında Kırşehir- Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Ünye- Fatsa yolunun 0-14. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kürtün- Gümüşhane yolunun 45-47. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Korkuteli- Antalya yolunun 32-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bursa- İnegöl yolunun 1. kilometresindeki Akiniş Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.