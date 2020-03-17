Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

38 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.


Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden sürdürülüyor.

Seydişehir- Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında Kırşehir- Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ünye- Fatsa yolunun 0-14. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kürtün- Gümüşhane yolunun 45-47. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 32-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa- İnegöl yolunun 1. kilometresindeki Akiniş Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Orhangazi, Ankara, İzmir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:18 Kaynak: AA
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