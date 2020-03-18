Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 22. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerinde, Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametindeki istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

Ankara- Konya yolunun 14. kilometresindeki Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Söke- Milas yolunun 20-21. kilometrelerindeki hemzemin tren yolu geçidinde yürütülen bakım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık- Silifke yolunun muhtelif kesimlerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Denizkent- Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerindeki (Bandırma şehir geçişi) kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Taşova-Erbaa- Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aksaray- Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları kapsamında sol şeridin daraltılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Torul-Gümüşhane- Bayburt yolunun 54-57. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karacabey, Orhangazi, İzmir, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:22 Kaynak: AA

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