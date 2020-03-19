Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında üst geçit orta ayak imalatı nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Karakeçili- Kulu yolunun 34-36. kilometrelerinde Niğde Otoyolu köprülü kavşak çalışması sebebiyle ulaşım her iki yönde servis yollarından sürdürülüyor.

Torbalı- Ödemiş yolunun 52-60, Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-6, Tokat- Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kemer- Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki (Kürtün Kavşağı mevkisi) yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

TEM Otoyolu, Pozantı, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:40 Kaynak: AA

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