Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında üst geçit orta ayak imalatı nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Karakeçili- Kulu yolunun 34-36. kilometrelerinde Niğde Otoyolu köprülü kavşak çalışması sebebiyle ulaşım her iki yönde servis yollarından sürdürülüyor.

Torbalı- Ödemiş yolunun 52-60, Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-6, Tokat- Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kemer- Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki (Kürtün Kavşağı mevkisi) yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.