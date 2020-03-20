Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarındaki üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Muğla- Kale yolunun 36-41, Gaziantep-Nizip- Birecik yolunun 34-37, Kayseri- Sivas yolunun 19-21, Ermenek- Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yollarından yapılıyor.

Ünye- Fatsa yolunun 0-14. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silopi-Habur yolunun 35-36. kilometrelerinde Telkabin Köprüsü'nün bağlantı yolları yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Orhangazi, Nallıhan, Altınova, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:38 Kaynak: AA

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