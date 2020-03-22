Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu Kavşağı-Kozyatağı Kavşağı 3-4. kilometrelerinde Atatürk Mahallesi mevkisinde üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan Kavşağı - İmar Kavşağı yol ayrımı arasında Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söke- Milas yolunun 20-21. kilometrelerinde hemzemin tren yolu geçişinde bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Mengen- Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde heyelan tehlikesi nedeniyle 23-25'inci kilometreleri arasında Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü veriliyor.

Ankara- Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Turhal- Tokat yolunun 37. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 30-36. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım, Bayat Bademleri Kavşağı-Termessos Kavşağı arası, eski Antalya-Korkuteli yolu servis yolundan yapılıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şeritte daraltma yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.