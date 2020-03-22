Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu Kavşağı-Kozyatağı Kavşağı 3-4. kilometrelerinde Atatürk Mahallesi mevkisinde üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan Kavşağı - İmar Kavşağı yol ayrımı arasında Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söke- Milas yolunun 20-21. kilometrelerinde hemzemin tren yolu geçişinde bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Mengen- Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde heyelan tehlikesi nedeniyle 23-25'inci kilometreleri arasında Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü veriliyor.

Ankara- Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Turhal- Tokat yolunun 37. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 30-36. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım, Bayat Bademleri Kavşağı-Termessos Kavşağı arası, eski Antalya-Korkuteli yolu servis yolundan yapılıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şeritte daraltma yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

TEM Otoyolu, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:20 Kaynak: AA

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