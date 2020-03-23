Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu Kavşağı-İmes Kavşağı arası 9 numaralı üst geçit yanında yapılacak ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı Kavşağı- Konya Kavşağı kesimi Ankara- Niğde otoyoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manisa- İzmir yolunun 17-18'inci kilometrelerinde Manisa istikametinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

Ankara-Konya yolunun 16'ncı kilometresinde Ankara-Niğde otoyolu yapım çalışmaları (köprülü kavşak) dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Anamur-Aydıncık- Silifke yolunun (Aydıncık Şehir geçişi) 51-54'üncü kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir- Aksaray yolunun 6-7'nci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü yapılıyor.

Ünye- Fatsa yolunun 0-14'üncü kilometreleri arasında bulunan köprülerde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 23-26'ncı kilometreleri arasında otoyol üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönde servis yolundan veriliyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 61-63'üncü kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Torul-Gümüşhane- Bayburt yolunun 54-57'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.