Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu Kavşağı-İmes Kavşağı arası 9 numaralı üst geçit yanında yapılacak ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı Kavşağı- Konya Kavşağı kesimi Ankara- Niğde otoyoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manisa- İzmir yolunun 17-18'inci kilometrelerinde Manisa istikametinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

Ankara-Konya yolunun 16'ncı kilometresinde Ankara-Niğde otoyolu yapım çalışmaları (köprülü kavşak) dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Anamur-Aydıncık- Silifke yolunun (Aydıncık Şehir geçişi) 51-54'üncü kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir- Aksaray yolunun 6-7'nci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü yapılıyor.

Ünye- Fatsa yolunun 0-14'üncü kilometreleri arasında bulunan köprülerde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 23-26'ncı kilometreleri arasında otoyol üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönde servis yolundan veriliyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 61-63'üncü kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Torul-Gümüşhane- Bayburt yolunun 54-57'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Ankara, Konya, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:26 Kaynak: AA

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