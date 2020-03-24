Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Mengen- Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan tehlikesi sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti 23-25. kilometreler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Akseki-Manavgat- Alanya ayrımı yolunun 34-36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. Bu sebeple yol 09.00-18.00 saatlerinde geçici aralıklarla ulaşıma kapatarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Gediz- Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin- Erzurum yolunun 5-20. kilometrelerindeki yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulamaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Fatsa- Ordu yolunun 36-37. kilometrelerinde (Ordu şehir geçişi) şev akması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerindeki tünel yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İspir-Erzurum yolunun 14-15, Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki muhtelif yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.