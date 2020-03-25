Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Bursa- Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Söke- Milas yolunun 35-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Burdur- Antalya yolunun 11. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırşehir- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım, Kırıkhan- Reyhanlı yolunun 23-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İkizdere- İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:18 Kaynak: AA

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