Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında yapılacak ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara- Niğde Otoyolu için köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından yapılıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun 35. kilometresindeki Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşaklarında yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometresindeki heyelan sebebiyle Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yollarından sürdürülüyor.

Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-6, Niksar- Tokat yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon- Rize yolunun 4. kilometresinde (Avrasya Üniversitesi mevkisi) yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım birer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 30-36. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Bayat Bademleri-Termessos kavşakları, eski Antalya-Korkuteli yolu servis yolu güzergahlarından gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü devam ediyor.