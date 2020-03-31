Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

36 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Muğla- Kale yolunun 36-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Manavgat- Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 0-33, Kahramanmaraş-Göksun- Kayseri yolunun 14-20 ve Ermenek- Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Aksaray- Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara, Konya, Muğla, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:56 Kaynak: AA

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