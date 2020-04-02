Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kızılcahamam- Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Söke- Milas yolunun 35-39, Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-19, Denizli- Serinhisar yolunun 19-23, Siverek- Şanlıurfa yolunun 49-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bozüyük- İnegöl yolunun 11-12. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Edirne- İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Karakeçili- Kulu yolunun 34-36. kilometrelerinde Niğde Otoyolu köprülü kavşak çalışması dolayısıyla ulaşım her iki yönde servis yollarından devam ediyor.

Torul-Gümüşhane- Bayburt yolunun 54-57. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.