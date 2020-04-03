Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Akyazı, Sapanca, İzmit Doğu, İzmit Batı ve Orhanlı gişeleri ilgili valilikler tarafından kapatıldı.

Ankara- Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kuşadası- Söke yolunun 13-14. kilometrelerinde yaya kaldırımı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yollarından sağlanıyor.

Bozkır- Hadim yolunun 26-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan sebebiyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu, Nallıhan, Ankara, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:12 Kaynak: AA

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