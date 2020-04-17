Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karacabey- Bursa yolunun 37-38. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akseki- Manavgat yolunun 34-36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Torbalı- Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sol şeritte daraltmaya gidilerek, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerindeki çeşitli çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ünye- Fatsa yolunun 0-14. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yıldızeli- Sivas yolunun 40. kilometresinde üst geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.