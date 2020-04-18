Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kızılcahamam- Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 35-39. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu kapsamında alt geçit çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım her iki yönde servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kemer- Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerinde (Çıralı Kavşağı mevkisi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Muğla- Kale yolunun 36-41. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Taşova-Erbaa- Niksar yolunun 26-30. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Aydıncık- Zile yolunun 14-15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Elazığ- Ergani yolunun 20-22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Kızılcahamam, TEM Otoyolu, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 08:16 Kaynak: AA

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