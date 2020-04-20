Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli- Kandıra yolunun Üniversite Kavşağı kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yolundan devam ediyor.
Çanakkale-Çan yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sol şeritte daraltma yapıldığından ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Seydikemer-Söğüt- Antalya yolunun 2-7. kilometrelerinde bordür yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Artvin- Şavşat yolunun 1. kilometresindeki heyelan tehlikesi sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kahramanmaraş çevre yolunun Hal Kavşağı'nda üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücüler yan yollara yönlendiriliyor.
Ankara- Niğde Otoyolu'nda Acıkuyu bağlantı yolu inşaatı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.