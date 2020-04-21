Kara yollarında durum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerindeki (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Horasan-Karakurt- Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması dolayısıyla güzergah bugün saat 10.00 itibarıyla kapatılacak. Bu kesimde ulaşım alternatif güzergahlardan devam edecek.

Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa- Bozüyük yolunun 19. kilometresindeki Yenice Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 35-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Akseki- Manavgat yolunun 34-36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapalı olacak.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, Karakurt, Köprülü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 08:14 Kaynak: AA

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