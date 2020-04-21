Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerindeki (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor. Horasan-Karakurt- Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması dolayısıyla güzergah bugün saat 10.00 itibarıyla kapatılacak. Bu kesimde ulaşım alternatif güzergahlardan devam edecek. Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bursa- Bozüyük yolunun 19. kilometresindeki Yenice Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Trabzon- Gümüşhane yolunun 35-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Akseki- Manavgat yolunun 34-36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapalı olacak. Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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