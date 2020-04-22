Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy- Yıldırım kavşaklarında hızlı tren çalışmaları kapsamında viyadük inşaatı yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Bursa-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Horasan-Karakurt- Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde bulunan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Adapazarı- Düzce yolunun sağ şeridi, 15-16. kilometrelerde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamındaki köprü çalışması dolayısıyla İstanbul yönünde trafiğe kapatıldı.

Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Marmaris ayrımı- Ortaca yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Adapazarı- Karasu yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kayseri- Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antakya- Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Torul-Gümüşhane- Bayburt yolunun 54-57. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.