Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB Kavşağı-Gebze Kavşağı 42-44. kilometreleri arasında araç üst geçidi orta ayak imalatları yapılacağından, her iki taşıma yönünde sol şeritler ulaşıma kapatılarak, trafik akışı her iki yönde iki şerit olarak sağlanacak.

Ankara- Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor.

Horasan-Karakurt- Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan gerçekleştiriliyor.

Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yolları üzerinden yapılıyor.

Kuşadası- Söke yolunun 13-14. kilometreleri arasında (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ermenek- Mut yolunun 18-19. kilometreleri (Çamlıca mevkisi) arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 26. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometreleri arasında köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hasankeyf-Gercüş- Midyat yolunun 37-39. kilometreleri arasındaki üç yol mevkisinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 16-20. kilometreleri arasında (Kürtün Kavşağı mevkisi) yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Karakurt, Nallıhan, Ankara, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 08:38 Kaynak: AA

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