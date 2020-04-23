Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB Kavşağı-Gebze Kavşağı 42-44. kilometreleri arasında araç üst geçidi orta ayak imalatları yapılacağından, her iki taşıma yönünde sol şeritler ulaşıma kapatılarak, trafik akışı her iki yönde iki şerit olarak sağlanacak.

Ankara- Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor.

Horasan-Karakurt- Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan gerçekleştiriliyor.

Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yolları üzerinden yapılıyor.

Kuşadası- Söke yolunun 13-14. kilometreleri arasında (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ermenek- Mut yolunun 18-19. kilometreleri (Çamlıca mevkisi) arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 26. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometreleri arasında köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hasankeyf-Gercüş- Midyat yolunun 37-39. kilometreleri arasındaki üç yol mevkisinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 16-20. kilometreleri arasında (Kürtün Kavşağı mevkisi) yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.