Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Anadolu Otoyolu Kavşağı-İmes Kavşağı arasında yapılacak ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolunun Cengizhan Kavşağı-İmar Kavşağı yol ayrımı arasında Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Horasan-Karakurt- Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 8-10'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şeritte daraltma yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mengen- Yeniçağa yolunun 24'üncü kilometresinde heyelan tehlikesi nedeniyle 23-25'inci kilometreleri arasında Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkhan- Reyhanlı yolunun 23-25'inci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aksaray- Nevşehir yolunun 33-35'inci kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İspir- Erzurum yolunun 14-15'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Akseki- Manavgat yolunun 34-36'ncı kilometreleri arasında patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün saat 09.00-18.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kumluca- Antalya yolunun 29-30'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Karakurt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 08:34 Kaynak: AA

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