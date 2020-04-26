Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 42-44. kilometrelerinde, araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı her iki yönde diğer şeritlerden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerindeki (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Horasan-Karakurt- Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması dolayısıyla bu kesimde ulaşım alternatif güzergahlardan devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy- Yıldırım kavşaklarında hızlı tren çalışmaları kapsamında viyadük inşaatı yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Bursa- Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Adapazarı- Düzce yolunun 15-16. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamındaki köprü çalışması dolayısıyla sağ şeridi İstanbul yönünde trafiğe kapatıldı.

Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 35-39. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım her iki yönde servis yolundan devam ediyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 30-36. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım eski Antalya-Korkuteli yolu üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.