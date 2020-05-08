Kara yollarında durum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

28 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Karapürçek-Havalimanı kavşakları 10-11. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Samsun istikametinde yan yol ve katılım kolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer kavşak kollarından sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Batı- Kandıra kavşakları Gültepe mevkisindeki alt geçit çalışması sebebiyle Ankara yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Horasan-Karakurt- Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Havalimanı- Bağlum kavşakları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Samsun istikametinde yan yol ve katılım kolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer kavşak kollarından gerçekleştiriliyor.

Söke- Milas yolunun 51-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri- Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir- Akseki yolunun 34-36. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle bugün 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Ankara- Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara- Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu kapsamındaki üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 39-41. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle mayıs ayı süresince 07.00-23.00 saatlerinde yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolu, Karakurt, Samsun, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 08:24 Kaynak: AA


Son Dakika

Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybolu kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor         
08:24
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybolu kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybolu kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım         
07:45
İstanbul, sahur vakti korkuyu yaşadı! İstinat duvarı çığlıkların arasında çöktü İstanbul, sahur vakti korkuyu yaşadı! İstinat duvarı çığlıkların arasında çöktü         
05:28
Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti         
02:48
Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak         
02:20
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı         
00:44
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı         
00:27
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi         
00:22
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
00:04
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı         
23:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM'li koronavirüs paylaşımı ile vatandaşları uyardı: Riski görün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM'li koronavirüs paylaşımı ile vatandaşları uyardı: Riski görün         
23:48
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak         
23:48
İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı         
23:46
Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum         
23:25
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı         
23:22
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak değişiklikler Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak değişiklikler         
23:06
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi         
23:03
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor         
22:46
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu         
22:41
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu         
22:37
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:43
Ramazan davulcusu Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona         
21:40
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı         
21:37
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor         
21:24
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor         
21:19
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci dalga gelebilir Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci dalga gelebilir         
21:19
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi         
21:09
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı         
21:08
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı         
20:56
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir         
20:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 08:52:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]