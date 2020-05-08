Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Karapürçek-Havalimanı kavşakları 10-11. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Samsun istikametinde yan yol ve katılım kolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer kavşak kollarından sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Batı- Kandıra kavşakları Gültepe mevkisindeki alt geçit çalışması sebebiyle Ankara yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Horasan-Karakurt- Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Havalimanı- Bağlum kavşakları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Samsun istikametinde yan yol ve katılım kolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer kavşak kollarından gerçekleştiriliyor.

Söke- Milas yolunun 51-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri- Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir- Akseki yolunun 34-36. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle bugün 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Ankara- Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara- Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu kapsamındaki üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 39-41. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle mayıs ayı süresince 07.00-23.00 saatlerinde yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak.