Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı- Düzce yolunun 15-16. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında yapılan köprü çalışması nedeniyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya Kavşağı arasındaki Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur Kavşağı 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden yapılıyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı- Yenişehir Ayrımı yolunun 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Seydişehir- Akseki yolunun 34-36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün ve yarın 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Elazığ- Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Tokat- Sivas yolunun (Tokat Çevre yolu) 17-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Aksaray- Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle Nevşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aksaray istikametinden kontrollü sağlanıyor.