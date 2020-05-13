Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı Kavşağı- Kandıra Kavşağı arasındaki Gültepe mevkisinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım istanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan Kavşağı-İmar Kavşağı yol ayrımı arasında Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Karapürçek Kavşağı-Havalimanı Kavşağı 10-11. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 22 Mayıs'a kadar Samsun ve İstanbul istikametleri yan yollar ve katılım kollları trafiğe kapatılarak ulaşım diğer kavşak kollarından sağlanıyor. Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından yapılıyor. Beyşehir- Isparta yolunun 25-44, Akseki- Manavgat yolunun 0-12, Anamur- Aydıncık yolunun (Aydıncık şehir geçişi) 51-54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Nevşehir- Niğde yolunun 6-10. kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üst yapı yenileme ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya- Hekimhan yolunun 63-65. kilometrelerindeki Tohma Köprüsü çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor. Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 65. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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