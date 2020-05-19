Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM otoyolunun İzmit Batı Kavşağı-İzmit Kandıra Kavşağı arasındaki Gültepe mevkisinde köprü prefabrik kiriş yerleştirilmesi çalışması nedeniyle Körfez kavşağı ile İzmit Kandıra kavşağı arası her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yoluna yönlendiriliyor.

TEM otoyolunun İzmit Batı Kavşağı-Kandıra Kavşağı arasındaki Gültepe mevkisinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir çevre otoyolunun Cengizhan kavşağı-İmar kavşağı yol ayrımı arasında Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara çevre otoyolunun Karapürçek kavşağı-Havalimanı kavşağı 10-11'inci kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti yan yol ve katılım kolu trafiğe kapatılarak ulaşım diğer kavşak kollarından sağlanıyor.

Beyşehir- Konya yolunun 4-12'nci kilometreleri arasında yol yapım ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü yapılıyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48'inci kilometreleri arasında alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Sivas yolunun 19-21'inci kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon Maçka yolunun 24'üncü kilometresinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım Trabzon Maçka yönünde tünel çıkışında bulunan köprülü kavşak üzerinden dönüş yapmak suretiyle, Maçka Trabzon istikametinde ise mevcut güzergahtan tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa- Eskişehir yolunun 39'uncu kilometresinde bulunan Mezit Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle tünel trafiğe kapatılarak ulaşım Eskişehir-Bursa istikametinden iki yönlü yapılıyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Trabzon, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 08:20 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi

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