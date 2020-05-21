Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı- Kandıra kavşakları Gültepe mevkisinde alt geçit çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karapürçek-Havalimanı kavşakları 10-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametindeki yan yol ve katılım kolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer kavşak kollarından devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor..

Nurdağı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-6, Seydişehir- Akseki yolunun 21-37, Tokat- Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Hekimhan- Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde Sarsap Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 53. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.