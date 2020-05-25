Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Genel Müdürlük sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz sağlanıyor.

İstanbul- Kocaeli yolunun Gebze Doğu Kavşağı'ndaki, Silifke- Mut yolunun 0-7. kilometreleri arasındaki, Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-6. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bu kesimlerde kontrollü izin veriliyor.

Manisa- İzmir yolunun 17-18. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli Manisa istikametindeki istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

Ankara- Konya yolunun 16. kilometresindeki Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında sürdürülen köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Karakurt- Kağızman yolunun 22-36. kilometreleri arasındaki Karakurt Barajı su tutmaya başladığından yol trafiğe kapatıldı. Bu yüzden ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir kuzey kavşaklarının 15. kilometresindeki yol yapım, Hasankeyf-Gercüş- Midyat yolunun 37-39. kilometreleri Üç Yol mevkisindeki patlatmalı yol yapım, Zonguldak- Devrek yolunun 3-5 ve14-16. kilometrelerindeki tünel yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma söz konusu yerlerde kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir, Kocaeli, Silifke, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 09:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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