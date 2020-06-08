Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Çağlayan- Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma- Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında otoyol geçişi üzerindeki imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Söz konusu otoyolun Altınova-Kılıç kavşakları 4. kilometresinde de yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları Gebze mevkisinde 2 bin 500 metrelik kesimde araç üst geçidi orta ayak imalatı yapım çalışması dolayısıyla her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma gidiş-geliş yönlerinde ikişer şeritten izin veriliyor. Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Beyşehir- Isparta yolunun 25-44, Kahramanmaraş-Göksun- Kayseri yolunun 14-20, Kumluca- Antalya yolunun 30-34, Marmaris ayrımı- Ortaca yolunun 23-25 ve Ortaklar- Aydın yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Mecitözü- Amasya yolunun 9-36. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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