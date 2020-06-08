Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Çağlayan- Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma- Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında otoyol geçişi üzerindeki imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söz konusu otoyolun Altınova-Kılıç kavşakları 4. kilometresinde de yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları Gebze mevkisinde 2 bin 500 metrelik kesimde araç üst geçidi orta ayak imalatı yapım çalışması dolayısıyla her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma gidiş-geliş yönlerinde ikişer şeritten izin veriliyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44, Kahramanmaraş-Göksun- Kayseri yolunun 14-20, Kumluca- Antalya yolunun 30-34, Marmaris ayrımı- Ortaca yolunun 23-25 ve Ortaklar- Aydın yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mecitözü- Amasya yolunun 9-36. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, Bandırma, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 08:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi

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