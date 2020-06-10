Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Gişeleri- Silivri Kavşağı 4-12. kilometrelerinde Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde köprü genleşme derzlerinde yapılacak onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden geliş-gidiş olarak sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Limontepe kavşak kollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sol ve sağ şeritler sırayla trafiğe kapatılıyor.

Akseki-Manavgat- Alanya yolunun 34-36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. Bu sebeple bugün 10.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapalı olacak.

Beyşehir- Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Aksaray- Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle Nevşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aksaray istikametinden kontrollü sürdürülüyor.

Rize-Pazar yolunun 48-49. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinde başlatılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.