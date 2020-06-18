Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolunda Çobançeşme Kavşağı'ndan Mahmutbey Batı Kavşağı'na gidiş istikametindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler, diğer istikamete veya alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Çağlayan- Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma- Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında otoyol geçişi üzerindeki imalat çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki Belevi Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Aydın yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten izin veriliyor.

Selçuk- Kuşadası yolunun 7-9. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışması nedeniyle tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten devam ediyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 5-6. kilometrelerinde başlatılan üstyapı çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Emirdağ- Çay yolunun 18-19 ve 46-47, Sorgun- Çekerek yolunun 32-35 ve 45-48, Sinop- Samsun yolunun 75-81. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 29-30. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 50. kilometresindeki ışıklı sinyalizasyon sistemi yapım çalışması nedeniyle 25 Haziran'a kadar bu kesimde ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu, Orhangazi, Osmaneli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 07:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Son Dakika

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