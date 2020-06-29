Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Çağlayan- Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma- Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında otoyol geçişi üzerinde yapılan imalat çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 2-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul- Ankara istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşıma diğer istikametten kontrollü izin veriliyor.
Bornova- Turgutlu yolunun 14. kilometresinde (Belkahve mevkisi) devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gökova- Köyceğiz yolunun 13-15. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kumluca- Antalya yolunun 15-37, Sinop- Samsun yolunun 68-72, Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.