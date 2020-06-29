Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini milli takımdaki görevinden aldığını düşünüyor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan'dan 1 Temmuz için yeni kararlar

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Çağlayan- Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma- Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında otoyol geçişi üzerinde yapılan imalat çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 2-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul- Ankara istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşıma diğer istikametten kontrollü izin veriliyor.

Bornova- Turgutlu yolunun 14. kilometresinde (Belkahve mevkisi) devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gökova- Köyceğiz yolunun 13-15. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca- Antalya yolunun 15-37, Sinop- Samsun yolunun 68-72, Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, Bandırma, Osmaneli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 08:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Son Dakika

08:19 Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi 08:09 Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi 07:57 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini milli takımdaki görevinden aldığını düşünüyor 07:45 Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi 07:35 Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan'dan 1 Temmuz için yeni kararlar 07:21 Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor 07:15 Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem 00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
08:18
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
08:08
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
07:56
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini milli takımdaki görevinden aldığını düşünüyor
07:46
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
07:44
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan'dan 1 Temmuz için yeni kararlar
07:35
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
07:21
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
07:15
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
00:23
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
00:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 08:37:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]