Kara yollarının yapım, bakım ve üstyapı çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Çağlayan- Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma- Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında otoyol geçişi üzerinde yapılan imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 6-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul- Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten kontrollü izin veriliyor.

Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun 36-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çandarlı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla- Marmaris ayrımı- Köyceğiz yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 2-6. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Merzifon- Havza yolunun 40-41. kilometrelerinde (Meray Kavşağı) farklı seviyeli kavşak yapımı nedeniyle sürücüler her iki yönde servis yollarına yönlendiriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip- Birecik yolunun 34-37. kilometrelerinde (Nizip ve Birecik geçişleri) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dereli-Şebinkarahisar- Sivas il sınırı yolunun 58-59. kilometrelerindeki heyelana bağlı oturmalar sebebiyle ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.