Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı- Hadımköy kavşakları 0-3. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Edirne yönü her gün 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy- Samsun kavşakları 2-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir- Akhisar yolu üzerinde bulunan köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Söke- Milas yolunun 58-61. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak il sınırı- Bartın yolunun 2-8. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aliağa- İzmir yolunun 25. kilometresinde TEİAŞ'ın yapacağı enerji iletim hattı çekim çalışmaları dolayısıyla bugün 13.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kayseri- Kırşehir yolu üzerinde bulunan Himmetdede geçişinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 3-36. kilometrelerinde heyelan önleme (şev temizliği) çalışmaları sebebiyle 07.00-19.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Bala- Karakeçili yolunun 9-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Bala-Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 19. kilometresinde (Erikliman mevkisi) trafik uyarıcı sistemleri montaj çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu, Mahmutbey, Hadımköy, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 08:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika
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